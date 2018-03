Firenze, 18 marzo 2018 - Troppo forte il Petrarca Padova rispetto alla Toscana Aeroporti I Medicei che, rispetto al girone di andata quando mise in difficoltà l’avversario, stavolta in casa propria non entra quasi mai in partita. Così al Ruffino Stadium Mario Lodigiani i patavini, già qualificati ai play off, al 4’ sbagliano un calcio piazzato con Fadalti ma già al 7’ trovano la prima meta con Bacchin.

La successiva trasformazione di Fadalti porta i tuttineri sul 7 a 0. Il vantaggio aumenta al 15’ con la seconda meta, di Gerosa, anche questa trasformata. I Medicei sembrano poco presenti, ma al 25’ realizzano la prima e unica meta di giornata con McCann, da posizione defilata Newton non trasforma e il punteggio rimane sul 5 a 14.

Si tratta di un episodio perché i fiorentini non riescono a trovare altri varchi nella difesa avversaria. Al 40’ la terza meta del Petrarca, da parte di Rossi, servito da Ragusi in velocità, chiude il primo tempo sul 5 a 19. A inizio ripresa I Medicei accorciano con un piazzato di Newton. Al 12’, però, Michieletto realizza la quarta meta. Il terreno fangoso non facilita il gioco ma al Petrarca va bene così, visto il vantaggio.

La partita si trascina con il punteggio ormai acquisito, fino allo scadere quando Rossi si inserisce tra due fiorentini, si impossessa dell’ovale e si invola per realizzare la seconda meta personale. Adesso una settimana per I Medicei per lavorare sui tutti gli errori commessi, a cominciare dalla disciplina.

Sabato prossimo a Roma altra partita impegnativa contro le Fiamme Oro. “Il campo pesante ha reso difficile il nostro gioco” - commenta al termine della gara il terza linea Alberto Bottacci – “inoltre abbiamo preso troppi calci di punizione. Va considerato infine che il Petrarca lotta per lo scudetto mentre noi siamo una neopromossa”.

Il tabellino

Toscana Aeroporti I Medicei-Petrarca Padova 8-33

TOSCANA AEROPORTI I MEDICEI: Basson, Morsellino, Rodwell (cap), Cerioni (48’ Cornelli), McCann, Newton, Fusco, Bottacci, Boccardo, Chianucci, Brancoli (48’ Cemicetti), Savia, Montivero (54’ Battisti), Broglia, Schiavon. All. Presutti, Basson.

PETRARCA PADOVA: Ragusi, Rossi, Bacchin (50’ Belluco), Benettin (61’ Favaro), Fadalti, Menniti-Ippolito, Su’A (56’ Francescato), Bernini, Nostran (cap), Salvetti, Michieletto, Gerosa (63’ Bettin), Scarsini (47’ Rossetto), Santamaria (47’ Marchetto), Acosta (47’ Borean). All. Marcato.

Arbitro: Plessano di Treviso.

Marcatori: 7’ M Bacchin tr Fadalti, 15’ M Gerosa tr Fadalti, 25’ M McCann, 40’ M Rossi, 46’ cp Newton, 52’ M Michieletto tr Fadalti, 79’ M Rossi tr Fadalti. Note: spettatori 700.

Ad assistere alla partita una delegazione della Rari Nantes Florentia, recentemente gemellata. Ruffino Man of the Match Rossi (Petrarca Padova). Prima dell’inizio si è tenuto un minuto di raccoglimento in memoria di Giampiero Ricci, giocatore aquilano e azzurro che negli anni sessanta ha frequentato il Cus Firenze.