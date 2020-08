Firenze, 20 agosto 2020 - Nessuna si sarebbe atteso, visti i tempi, le tante richieste che ci sono state (in alcuni casi in verità solo a parole) per ospitare in Italia i Campionati del Mondo 2020, dopo la rinuncia della Svizzera e segnatamente di Aigle Martigny.

La Toscana si è fatta avanti con un paio di candidature, in primis quella della zona della Valdera e di Peccioli, ma anche di Montecatini Terme legata a qualche altra città (è stato fatto il nome di Firenze e della zona del Mugello).

Al di fuori della nostra regione ci sono Veneto, Friuli, Lombardia, Piemonte, Sardegna e soprattutto l’Emilia Romagna e la zona di Imola.

Due sono gli aspetti da valutare, quello economico-finanziario con i soldi che occorrono per allestire la manifestazione iridata seppur ridotta nel numero delle gare e quello del poco tempo a disposizione. In quanto l’Unione Ciclistica Internazionale ha ribadito che i mondiali dovranno svolgersi dal 20 al 27 settembre.

Davvero esiguo il tempo per trovare le risorse necessarie (si parla di 4-5 milioni di euro) per coprire i costi previsti dall'UCI, al di là dei diritti. Non sono pochi e la promozione dell’evento sul territorio sarà minima in quanto l’assegnazione dei Mondiali avverrà solo dopo il primo settembre e quindi a pochi giorni dalla manifestazione.

Pare che Nizza, la città da dove nella prossima settimana partirà il Tour de France, sia la favorita principale e che la sfida per portare in Italia i Mondiali non è per nulla facile. A tale proposito sull’argomento è atteso anche l’intervento del presidente della Federazione Ciclistica Italiana, Renato Di Rocco che si era mostrato scettico sulla possibilità di ospitare in Italia la rassegna iridata, una volta ufficializzata la rinuncia della Svizzera. Infine c'è sempre il Covid 19: il ritorno del virus è una variabile da non sottovalutare.