Firenze, 22 settembre 2018 - Durano un tempo I Medicei. Al Pata Stadium di Calvisano il Quindici di Presutti e Basson termina la prima frazione in vantaggio. Un 10 a 6 maturato grazie alla meta di Cerioni (poi trasformata) sul calcetto a seguire di Newton,

dopo una mischia vinta. In precedenza, un calcio piazzato per parte. Superiori nelle touche e nel pacchetto dove si mettono in mostra Greeff e il mediano Rorato, I Medicei vanno al riposo con la consapevolezza che nella ripresa, però, i padroni di casa cercheranno di ribaltare il risultato. Cosa che puntualmente avviene.

Fin dalle prime battute il Calvisano dimostra un’altra determinazione e con una meta di Van Zyl trasformata da Pescetto si porta in vantaggio. Subito dopo un piazzato porta il risultato sul 16 a 10. In evidente calo fisico i Medicei subiscono al 55’ la meta di De Santis anche questa trasformata. Altre due mete e la trasformazione di Pescetto fissano il definitivo 35 a 10. Sabato prossimo altra trasferta difficile per la Toscana Aeroporti I Medicei attesa a Roma dalle Fiamme Oro Rugby desiderosa di riscatto dopo la battuta d’arresto con il Valoruygby Emilia. Inizio di campionato dunque con un solo punto in classifica, frutto della sconfitta di misura di sabato scorso proprio con il Valorugby Emilia, per I Medicei che in settimana dovranno lavorare sugli errori commessi.

Il tabellino

Patarò Calvisano 35

Toscana Aeroporti I Medicei 10

PATARO’ CALVISANO: Van Zyl (67’ Susio), Bruno, De Santis, Mazza, Dal Zilio (41’ Panceyra-Garrido), Pescetto, Semenzato (80’ Consoli), Koffi (55’ Vunisa), Archetti (cap), Zdrilich (63’ Zanetti), Van Vuren, Andreotti, Leso (72’ Gavrilita), Luccardi (47’ Manfredi), Morelli (64’ Zanusso). All. Brunello.

TOSCANA AEROPORTI I MEDICEI: Cornelli (41’ Biffi), Lubian, Rodwell, Cerioni (58’ Lupini), McCann, Newton, Rorato (55’ Chianucci), Greef, Minto, Boccardo (55’ Taddei), Maran (cap), Brancoli (63’ Cemicetti), Battisti, Giovanchelli (55’ Zilieri), De Marchi (55’ Broglia). All. Presutti-Basson.

Arbitro: Boraso di Rovigo.

Marcatori: 12’ cp Newton, 15’ cp Pescetto, 27’ m Cerioni tr Newton, 35’ cp Pescetto, 47’ M Van Zyl tr Pescetto, 49’ cp Pescetto, 55’ m De Santis tr Pescetto, 71’ m Mazza tr Pescetto, 77’ m Pescetto.

Note: Man of the Match Van Zyl (Patarò Calvisano).