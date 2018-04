Calenzano (Firenze), 27 aprile 2018 - L’ex campione trentino Gilberto Simoni, Bitossi, Poggiali, Fabbri, Laghi, Francioni, Riccomi, tutti personaggi del ciclismo, ma anche l’olimpionico della ginnastica Yuri Chechi, il popolare conduttore televisivo Walter Santillo e diversi altri. Tutti assieme domenica mattina a Calenzano per l’ottava edizione della Gran Fondo cicloturistica Giglio D’Oro, nel nome e nel ricordo anche di un personaggio unico del nostro ciclismo, il grande Alfredo Martini.

Saverio Carmagnini, presidente dell’Asd Giglio D’Oro ha predisposto un ricco programma. Sabato alle 15 presso la Civica Biblioteca in via della Conoscenza e nell’ampio spazio prospicente, presente Marina Romoli, la sfortunata campionessa di ciclismo costretta da un incidente in allenamento su di una sedia a rotelle, un’iniziativa per gli studenti con al centro l’educazione stradale.

Nella serata di domenica da “Carmagnini del 500” a Pontenuovo, la cena il cui ricavato sarà devoluto alla Onlus Marina Romoli.

Domenica mattina la Gran Fondo Giglio D’Oro- Alfredo Martini che fa parte dei circuiti “Le Terre dei Medici” e “3 Giri di Pedale”, il patrocinio della Regione Toscana, della Città Metropolitana di Firenze e del Comune di Calenzano. Il ritrovo presso la sede St.Art. Eventi in via Garibaldi a Calenzano alle 7, la partenza alle 7,50 e tre i percorsi a disposizione.

Quello corto di 51 Km (Calenzano, Le Croci, il Giro del Lago di Bilancino e ritorno); quello medio di 83, con la salita da Barberino di Mugello a S.Lucia, quindi Panna, Galliano, Scarperia e ritorno, quello lungo di 138 chilometri con la salita della Futa, Firenzuola, il Passo del Giogo, Scarperia, Le Croci, Calenzano. Ricco il pacco gara della manifestazione, mentre sono previste altre iniziative come una mostra di bici d’epoca e possibilità di avere una maglia speciale a ricordo della gara e di Alfredo Martini.