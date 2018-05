Firenze, 15 maggio 2018 - Nella nostra rubrica con tutte le gare della settimana in Toscana spiccano alcuni appuntamenti da non mancare. E' il caso del QN Golf Challenge, gara a coppie con formula Louisiana organizzata dal Quotidiano Nazionale (la testata della Poligrafici Editoriale che cura il fascicolo nazionale de La Nazione, Il Resto del Carlino e Il Giorno) sabato 19 maggio a Poggio dei Medici (Scarperia).

Si tratta della seconda delle sei tappe previste dal circuito, con finale a ottobre al Royal Golf La Bagnaia. La formula di gioco prevede che entrambi i giocatori giochino la propria palla e che il colpo succesivo sia giocato dalla posizione migliore del colpo precedente. Oltre alle prime coppie lordo, netto e mista qualificate in ogni gara è prevista un'altra coppia a sorteggio.

Nella stessa giornata, alla Bagnaia (Murlo, Siena), è in programma una gara individuale a scopo benefico, la Lions & Friends Tuscany Golf Day: solo 50 euro il costo di tassa iscrizione più green fee per giocare su uno dei percorsi più belli della Toscana e d'Italia.

Allo stesso prezzo è possibile giocare domenica 20 a Castelfalfi, unico circolo a 27 buche nella nostra regione, grazie al circuito Mc Tour. Per chi invece vuole rivedersi in tv, Golf Television In Tour si ferma sabato 19 alle Pavoniere Prato e domenica 20 a Bellosguardo (Vinci): in palio, oltre a numerosi premi, c'è la finale nazionale dell'11 ottobre al Franciacorta Golf Club (Corte Franca, Brescia).

Ma veniamo al calendario della settimana. Si comincia mercoledì 16 maggio con la tappa del circuito It Caddie alle Pavoniere Prato.

Giovedì 17 spazio ai tradizionali circuiti infrasettimanali: Itinera è di scena a Montecatini, mentre l'Ugolino Firenze ospita il prestigioso Giglio d'Oro Agis (riservato ai senior). A Montelupo, invece, è in programma la Golden Four (formula 4 palle la migliore: ogni giocatore della coppia gioca la propria palla e sullo score si segna il risultato migliore dei due) by Cristian Events

Sabato 19 è in programma la prima giornata dell'Argentario Pro-Am (gara a squadre con un professionista e 4 dilettanti), mentre alla Bagnaia il golf si abbina alla solidarietà con la gara a scopo benefico Lions & Friends Tuscany Golf Day.

C'è solo l'imbarazzo della scelta per iscriversi a una delle molteplici gare dei vari circuiti: a Castelfalfi si gioca una tappa della Promark MD Cup 2018, al Cosmopolitan la Ferro 9 Golf Cup, alle Pavoniere Golf Television in Tour, a Punta Ala la Golf Plus Cup, a Saturnia la TM Open Race to Marrakech, al Toscana (Gavorrano) l'Mc Tour, all'Ugolino Firenze il Trofeo Frescobaldi Golfimpresa Cup (finale nazionale il 14 ottobre al Gardagfolf, sede del prossimo Open d'Italia).

Molto interessante la proposta del Golf Club Montelupo, con una gara riservata ai seniores (giocatori dai 50 anni in su) per il Lupo d'Argento: il trofeo sarà assegnato dopo la seconda prova in programma il 16 settembre.

Il Golf Club Montecatini ospita la ricca Autostile Luxury Paint, il Versilia (Forte dei Marmi) è sede del prestigioso Falconeri Forte dei Marmi Golf Trophy e a Tirrenia è in palio la Coppa Tappezzeria Artigiana Soriani. Chiusura con il Parco di Firenze dove si gioca il Trofeo Pasticceria Gaetano. Per gli appassionati delle gare a coppie la gara del giorno è il QN Golf Challenge a Poggio dei Medici; a Valdichiana (Sinalunga), infine, altra Louisiana a due con il Trofeo Citis.

Domenica 20 si conclude l'Argentario Pro-Am. Molteplici e interessanti le proposte per le gare a coppie: segnaliamo a Montecatini la Golden Four by Cristian Events (formula 4 palle la migliore), il Trofeo Bonvicini Sun '68 (Louisiana a 2) alle Pavoniere Prato e all'Ugolino la gara di beneficenza Fratelli Piccini Gioiellieri per File, la fondazione di leniterapia, con formula Greensome (entrambi i giocatori della coppia tirano il primo colpo e poi giocano una sola palla alternandosi fino al completamento della buca). A Valdichiana, invece, la Gran Louisiana Alce Nero distribuisce ricchi premi alimentari. A Punta Ala è in programma una gara speciale, la Combinata Vela Golf con squadre di quattro giocatori, divisi in due coppie e formula Louisiana.

Ricchissima anche in questa giornata l'offerta di gare individuali: a Bellosguardo Golf Television in Tour, al Casentino Golf Club Arezzo (Poppi) la Aruba.it Coppa Toscana (40 euro il prezzo per i non soci), a Castelfalfi l'attesissima tappa del circuito Mc Tour e al Cosmopolitan la Golf Italiano Cup con finale al Golf Resort Acaya (Vernole, Lecce) dal 24 al 28 ottobre. A Poggio dei Medici è in palio la Coppa Proraso Marvis, mentre al Golf Club Tirrenia si assegna il Michelle Lagorio Challenge con formula medal, una rarità per i golfisti amatoriali e dilettanti, costretti a giocare tutti i colpi fino al completamento della buca, a differenza della formula stableford, che somma i punteggi ottenuti in ciascuna buca e prevede di alzare la palla in caso di colpi in eccesso. Chiusura con il Trofeo Abitare Home Living al Golf Club Toscana e con la tappa del 2M Golf Tour al Versilia.