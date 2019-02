Calenzano (Firenze),15 febbraio 2019 - Con il Trofeo Laigueglia, gara di apertura della stagione professionisti in Italia in programma dopodomani domenica, riparte anche il “Giglio D’Oro” giunto alla sua 46esima edizione, premio che viene assegnato al miglior professionista italiano della stagione.

Un riconoscimento non per il giudizio di una commissione, quanto in base ai risultati conseguiti con un punteggio diversificato in base all’importanza della gara.

L’ultimo vincitore del Giglio D’Oro, è stato Elia Viviani, premiato lo scorso mese di novembre al Meridiana Country Hotel a Pontenuovo di Calenzano, assieme a diversi altri protagonisti della stagione ai quali furono consegnati i premi speciali nel ricordo di Alfredo Martini, Franco Ballerini, Gino Bartali, Gastone Nencini, Tommaso Cavorso.

Nei giorni scorsi al ristorante “Carmagnini del ‘500” a Pontenuovo si è riunita la speciale Commissione del premio formata da ex corridori, direttori sportivi, giornalisti, per fare il bilancio dell’ultima edizione e programmare quella del 2019. Ricordiamo che il “Giglio D’Oro” è patrocinato dalla Regione Toscana, dalla Città Metropolitana di Firenze, dal Comune di Calenzano, dall’Unione Montana dei Comuni del Mugello, dalla Federciclismo, dal CONI e dal Gruppo Toscano Giornalisti Sportivi dell’Ussi.

Nel corso della riunione si è parlato anche della nona edizione della Gran Fondo Giglio D’Oro-Alfredo Martini che affianca il premio e che fu istituita quando Martini era ancora in vita. La manifestazione che si svolgerà a Calenzano, prevede quest’anno alcune importanti novità, come la data del suo svolgimento che dalla primavera slitta all’estate, in quanto si svolgerà domenica 21 luglio.