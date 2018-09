Firenze, 30 settembre 2018 - C'era anche il senatore del Pd ed ex presidente del Consiglio Matteo Renzi tra i 34mila, secondo gli organizzatori, che stamani hanno preso parte alla 16ma 'Corri la vita' a Firenze, manifestazione con finalità benefiche e due percorsi, corsa podistica e passeggiata, che ha visto come starter d'eccezione il direttore del Tg La7 Enrico Mentana. A dare l'avvio alla manifestazione, sul palco c'erano anche, tra gli altri, il sindaco di Firenze Dario Nardella e il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli. La manifestazione, che ha finalità benefiche, vede partenza e arrivo da piazza Vittorio Veneto, nel parco delle Cascine, e si snoda lungo le vie del centro storico attraversando anche il Giardino di Boboli. Soddisfatti gli organizzatori che parlano di edizione record per numero di partecipanti.

Ma oltre la corsa c'è di piu'. La manifestazione, si arricchisce anche la lista dei luoghi che si potranno visitare gratuitamente il giorno della corsa, semplicemente presentandosi con la maglietta di Corri la vita 2018 o con il pettorale. In particolare segnaliamo la mostra antologica “The Cleaner” a Palazzo Strozzi dedicata a Marina Abramovic, che sarà fruibile per gli iscritti dalle 14,00 alle 18,00 e due rappresentazioni verdiane al Teatro del Maggio Musicale al prezzo eccezionale di 20 euro per una poltrona di platea fino ad esaurimento posti: “Rigoletto” in programma il 29 settembre e “Traviata” il 30, dirette dal maestro Fabio Luisi nelle matinée delle 15.30. Anche in questo caso la modalità di accesso alla promozione è quella di presentarsi alla Biglietteria del Teatro con il pettorale nei giorni precedenti oppure il giorno stesso.

Ecco la lista di tutte le mete culturali gratuite previste per i partecipanti alla corsa. Mete Culturali della mattina dalle 10,00 alle 13,00: (n. 9 mete) 1. Seminario Maggiore, lungarno Soderini 19 2. Palazzo Rinuccini e Teatro Ottavio Rinuccini, via Santo Spirito 39 3. Chiostro e Refettorio di San Felice, piazza San Felice 6 4. Teatro Goldoni, via Santa Maria 15 5. Museo della Specola, via Romana 17 6. Palazzo Temple Leader, Piazza Pitti 15 7. Giardino di Palazzo Guicciardini, via Guicciardini 15 8. Palazzo Bartolommei, via Lambertesca 11 9. Palazzo delle Poste e Telegrafi, via Pellicceria 3 Mete Culturali pomeridiane dalle 14,00 alle 18,00 (n. 13 mete) 1. Palazzo Strozzi, piazza Strozzi (ultimo ingresso ore 17,00) 2. Museo Salvatore Ferragamo, piazza Santa Trinita 5 (dalle 10 alle 19.30) 3. Da Vinci Experience, piazza Santo Stefano 5 4. Museo Novecento, piazza Santa Maria Novella 10 5. Villa del Poggio Imperiale, piazzale del Poggio Imperiale 1 6. Gipsoteca dell’Istituto d’Arte di Porta Romana, piazzala di porta Romana 9 7. Museo Bardini, via dei Renai 37 (ingresso dalle 14,00 alle 17,00) 8. Forte Belvedere, via di San Leonardo 1 9. Cenacolo di Ognissanti, Borgo Ognissanti 42 10. Museo degli Innocenti, piazza Santissima Annunziata 13 11. Complesso Monumentale di Santa Maria Novella, piazza Stazione 4 (ingresso dalle 14,00 alle 17,00) 12. Centro Pecci, viale della Repubblica 277 a Prato 13. Museo del Ciclismo Gino Bartali, Via Chiantigiana 173 a Ponte a Ema (ingresso dalle 14,00 alle 16,00)

Sono stati studiati due percorsi diversificati per gradi di difficoltà: un primo percorso di circa 11 chilometri, che parte dalle Cascine, affianca il lungarno, raggiunge il piazzale Michelangelo e passa da Piazza Duomo per poi concludersi nel medesimo piazzale di partenza; e un secondo itinerario di circa 6 chilometri costellato da una serie di tappe di carattere culturale da ammirare) che come consuetudine attraversa il Giardino di Boboli per poi tornare verso il parco di partenza passando dal ponte Santa Trinita. Il testimonial grafico di questa XVI edizione disegnato è insolito: la tramvia.

La versione 2018 della maglia è viola - per l’esattezza ultra violet 18-3838 decretato “Colore dell’Anno 2018” dal Pantone Color Institut - e anche quest’anno è firmata da Salvatore Ferragamo, uno dei grandi sostenitori dell’iniziativa. Chi desidera sostenere il progetto Corri la vita ma non può partecipare di persona, può richiedere la t-shirt ufficiale che sarà recapitata gratuitamente in tutta Italia grazie a un accordo con BRT corriere internazionale e BoxOffice: sarà sufficiente effettuare una donazione minima di 10 euro accedendo direttamente al sito della manifestazione www.corrilavita.it

I testimonial che hanno indossato la maglietta 2018 sono il maestro Fabio Luisi, e tutta l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, il cantante Ermal Meta, l’attore Marco D’Amore indimenticabile interprete di Gomorra, Serena Dandini, Piero Chiambretti, Fabio Canino, Andrea Delogu, Athina Cenci, i Matia Bazar, Ottavia Piccolo, la tennista Mara Santangelo, Bandabardò, Luisanna Messeri, Federico Russo, Fabio Galante, Claudio De Tommasi. E ancora Mara Maionchi, Raffaello Tonon, Antonio Di Gennaro ,Giulia Quintavalle, Sonia Sarno, Erika Calvani, Antonella Ferrari, Luca Calvani, Luca Carboni, German Pezzella e tutta la Acf Fiorentina. E poi, tornando a parlare di cultura, vogliamo ricordare il soprintendente alle Belle Arti per Firenze, Pistoia e Prato Andrea Pessina, il direttore del Polo Museale della Toscana Stefano Casciu, la direttrice della Galleria dell’Accademia Cecilie Hollberg, dei Musei del Bargello Paola D’Agostino, delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt, della Fondazione Palazzo Strozzi Arturo Galansino.

Ogni euro donato sarà destinato come sempre ad azioni concrete per sostenere le donne che hanno affrontato la sfida del tumore al seno.