Allievi domani in gara per il Trofeo Pellegrini Juniores il 18 a Buggiano Il 18 agosto a Borgo a Buggiano si svolgerà la 61ª Coppa Pietro Linari, gara nazionale per la categoria Juniores. Prima, il 14 agosto, a Marginone di Altopascio si correrà il Trofeo Carlo Alberto Pellegrini per la categoria Allievi. Entrambe le gare prevedono tracciati in pianura e salite.