Ecco l'album Panini della serie C in digitale

Il San Donato Tavarnelle, che milita in serie C

Firenze, 22 febbraio 2023 – La serie C in digitale e, una volta completato l'album, la possibilità di ricevere una copia fisica a casa. È l'iniziativa, replicata dopo il successo dello scorso anno, della Panini. La Digital Collection Serie C 2022-2023 prevede, come detto dal direttore Panini mercato Italia Alex Bertani, “la possibilità di avere le figurine dei calciatori di Serie C dei tre gironi, 22 giocatori per squadra. In ogni bustina della raccolta tradizionale acquistata si trova un buono che permette di avere una seconda bustina, stavolta digitale, con cinque figurine di serie C.

Una volta completato l'album si può chiedere a Panini la copia fisica, con le figurine da poter attaccare. Per il futuro stiamo pensando di far tornare le immagini dei calciatori che militano in serie C anche nell'album” tradizionale dove si trovano ad esempio serie A e B. “Siamo contenti di questa iniziativa che vede insieme la Lega Pro e la Panini, la tradizione di questo Paese – ha commentato il presidente della Lega Pro Matteo Marani - Qualunque calciatore sogna di essere dentro queste figurine. Il mondo della serie C è importante, ci sono 60 città e milioni di tifosi”. Tra i presenti anche il presidente Aic Umberto Calcagno, il campione del mondo del 2006 Andrea Barzagli, il campione d'Europa Under 21 del 2004 Matteo Brighi. Di certo quello della serie C, categoria dove milita anche il San Donato Tavarnelle, è un mondo pieno di talenti. E l'obiettivo, come dichiarato da Marani, è proprio quello di “tornare ad investire e a lavorare sul talento. Per questo sono molto contento che Gianfranco Zola sia vicepresidente vicario della nostra Lega perché credo che sia la persona migliore in questo momento per poter ragionare insieme ai club di quello che è il futuro”.

Niccolò Gramigni