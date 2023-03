Albereta San Salvi, la ’scuola’ si allarga

La società Albereta San Salvi punta forte sui giovani, con l’obiettivo di far crescere sempre più la scuola calcio e realizzando alcune iniziative con le scuole cittadine. Il club biancoverde, con sede alla Nave a Rovezzano e diretto dal presidente Fabio Mattolini, annuncia la collaborazione con il plesso scolastico Kassel per quanto riguarda l’attività motoria e a indirizzo ludico e sportivo calcistico, rivolta a dieci sezioni della materna per una durata di tre mesi. L’iniziativa è svolta con personale laureato in scienze motorie sulla base del ‘Progetto 1,2 Calcia...’ presentato agli organi scolastici e approvato dal Comitato Regionale Toscana Figc-Lnd. "Ringraziamo - afferma il presidente Fabio Mattolini - il coordinatore scolastico e gli insegnanti per l’opportunità concessa e tutti i collaboratori della società sportiva che hanno elaborato e reso possibile l’attuazione del progetto. La nostra prima finalità è la crescita sportiva ed educativa per i giovani che si avvicinano al calcio. Seguiti da istruttori e tecnici con riconosciento federale".

F. Que.