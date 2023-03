Al via la 12 Ore Mugello Riscatto Team Ferrari

C’è fibrillazione per il ritorno per la nona volta dal 2014 dell’Hankook 12Ore Mugello, previsto per il 25 e 26 Marzo, uno degli eventi più longevi del calendario 24Ore Series by Hankook. La corsa da il via alla stagione sportiva del Mugello Circuit 2023, con la gara inaugurale della stagione europea della 24H SERIES favorita dal promotore olandese Creventic.

I nove e lunghi anni trascorsi dalla prima edizione dell’Hankook 12Ore Mugello alimenatano l’attesa del grande evento che nel 2014 aveva visto tagliare per primo il traguardo da Hankook 24H Dubai, Stadler Motorsport. è in cerca di una lonatana rivincita il team AF Corse, team Ferrari che nel 2014 aveva visto sfumare il sogno di diventare campione in carica per un distacco risicato di appena 5,4 secondi. Inoltre, la vittoria assoluta nelle prime tre edizioni è andata a tre diversi costruttori - Ferrari, Porsche e Renault - con BMW che si è invece aggiunta alla Serie nel 2022, agguantando la prima vittoria nelle gare di durata per il nuovo M4GT3. Tra i favoriti troviamo l’equipaggio della Kessel Racing con la Ferrari 488 Gt3 che verrà pilotata da Alessandro Cutrera, Marco Talarico, Marco Frezza (semi-pro) e il Pro David Fumanelli. In lizza per la vittoria ci sono anche le due Audi R8 LMS GT3 EVO 2 dei team ATG (B) e Saintéloc Junior Team dalla Francia. A portare avanti la bandiera italiana ci sarà Stefano d’Aste - accompagnato da Vitò Utzieri, Luca Littardi, Pietro Vergnano e Costantino Peroni - con la sua PB Racing che riporta in pista la versione aggiornata della Exige V6 Cup R.

Le tre Porsche 992 in gara vedranno la presenza Team Owner con al volante Kikko Galbati e Shintaro Akatsu pronto ad unirsi al gruppo. e una vettura avrà i colori dell’Enrico FulgenziRacing Per le Mercedes AMG GT3 risponde presente all’appello il Team Hofor Racing con Michael Kroll, Chantal Prinz e il marito Michael e Cartsen Tike. Altro Team storico per il marchio Porsche, Herbert Motorsport con i fratelli Renauer, lo svizzero Daniel Alleman e Ralf Bohn. Saranno così ventuno gli equipaggi pronti a darsi battaglia al Mugello con un inalterato format di gara con il semaforo verde che si accenderà alle 11,15 del 25 Marzo.

Andrea Sciannimanico