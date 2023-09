Al traguardo di Donnini un urlo di Gioia

Sul traguardo in salita a Donnini di Reggello svetta il romagnolo Jacopo Gioia, di cognome e di fatto dopo quello che è risultato il suo primo successo della stagione. Il tratto finale da Sant’Ellero verso il traguardo dei Memorial Paolo Batignani e Natalino Crini, ha frazionato i corridori e Gioia è stato il più abile e fresco di tutti andando a cogliere il successo al termine della gara organizzata dall’Aquila Ponte a Ema e dagli sportivi della frazione reggellese ai piedi del Pratomagno capitanati da Nello Cellai, con grande successo per la presenza di 151 juniores. Dietro al vincitore che corre nella Unipolglass Centri Cristalli sono finiti Alessandro Perracchione (Energy Team), Luca Attolini (CPS Professional) a 2’’, quindi Caselli a 5’’, Maioli, Marangoni, Crespi, Herrero a 9’’, ed infine a completare la Top ten a 20’’ Pagliari e Laudi. La gara valdarnese ha aperto una tre giorni attesa dagli appassionati di ciclismo e che dopo gli juniores ha visto impegnati gli allievi e quindi i dilettanti.

Oggi infatti si corre a Figline il 45° Giro Nazionale del Valdarno, classica per èlite e under 23 organizzata dal Nuovo Pedale Figlinese. Iscritti 184 corridori di 28 squadre con la squadra inglese Zappi Racing e quella spagnola della PC Baix Ebre che ha atleti russi nelle proprie file. Partenza ufficiosa da Figline, quella ufficiale da Piazza S.Lucia a Incisa alle ore 13. Il percorso è lungo 170 chilometri e prevede dopo una prima parte in linea, 8 giri di 16 km sulle colline attorno a Figline con la salita verso il Camping Girasole, mentre la sede di arrivo previsto attorno alle 17, sarà in Piazza Marsilio Ficino nel centro di Figline.

Antonio Mannori