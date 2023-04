Al "Città di Firenze" le prime sorprese Gasparini non si ferma

Dei sedici giocatori approdati nei quarti del torneo internazionale under 18 "Città di Firenze", Intesa San Paolo, sono ancora in corsa undici azzurrini: cinque maschi e sei femmine. Partiamo da loro. Nella parte alta del tabellone, insieme alla testa di serie numero otto, la sedicenne pugliese Vittoria Paganetti a segno contro la ceka Pastikova (0-6 7-5 6-4), hanno passato il turno la siciliana Gaia Greco (6-3 7-6 alla quindicenne Marino) e la sorprendente Carolina Gasparini che, promossa dalle qualificazioni, ha superato per 7-5 6-1 Diana De Simone. Nella parte bassa troviamo invece la diciassettenne toscana Viola Turini, recente vincitrice del titolo regionale assoluto sui campi del Match Ball che ha sconfitto per 6-3 6-2 l’israeliana Oved, testa di serie numero sei; la vicentina Greta Greco Lucchina (7-6 6-2 alla ceka Forejtkova), e la laziale Francesca Gandolfi (6-3 6-0 alla russa Ivanova). Completano il tabellone la tedesca Kuhl, numero due del seeding, e l’altra russa Perelygina. Mentre nel maschile il nostro quintetto è rappresentato da Fabio De Michele, testa di serie numero tre, Filippo Romano, Carlo Alberto Caniato, Iannis Miletich e Jacopo Vasamì, anche lui entrato in tabellone dalle qualificazioni. Oggi i quarti; inizio ore 9.30, ingresso libero.

f.m.