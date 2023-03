Affrico-Rufina: scontro al vertice nell’anticipo di lusso

È già aria di vigilia di Affrico-Audax Rufina, in programma domani al "Lapenta". La capolista Rufina in trasferta con un Affrico a cui manca qualche punto per essere tra le protagoniste. Le assenze per infortunio e anche alcuni episodi sfavorevoli, specie nelle ultime gare, non gli hanno permesso ai fiorentine quanto avrebbero meritato. La distanza di cinque punti dalla capolista Rufina, fa onore alla matricola Affrico di Tognozzi in lotta per un posto nei play off. Che gara si prospetta? "Conosciamo le qualità degli avversari - spiega il tecnico Luca Tognozzi – equilibrati in tutti i reparti. La Rufina l’anno scorso fu eliminata nelle finali play off e anche quest’anno si sta riconfermando con ottimi risultati, giocando il miglior calcio del campionato. Affronteremo la partita cercando di tenere alto il livello della concentrazione come sempre fatto nell’arco delle precedenti gare". Sfida determinante per la lotta a un posto nei play off? "In un campionato così corto, bisogna tenere sempre alta la concentrazione per non perdere troppo terreno dai piani alti. Sarà una sfida dove il risultato conta più del bel gioco.

G. Puleri