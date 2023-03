Affrico-Rufina, incrocio tra big La partitissima vale il primato

Fra i tre anticipi del campionato di Promozione calendarizzati al sabato, oggi, per il girone B c’è quello fra l’Affrico e la capolista Audax Rufina, valevole per la 10ª giornata di ritorno. Una partitissima che giunge a quattro giornate dalla conclusione con la lotta al vertice ancora molto aperta. La Rufina è avanti di due punti nei confronti dell’Antella, tre dal Lanciotto e quattro dal Grassina.

L’Affrico di Tognozzi che insegue a cinque lunghezze, gioca la sua penultima gara casalinga della stagione (poi andrà in trasferta a Montelupo per chiudere in casa con l’Antella), puntando a capitalizzare al massimo la sfida per non perdere terreno dalla zona play off, dovendo riposare per il turno da calendario alla penultima giornata. Nell’Affrico non ci saranno Castellani, Cosmi e Stella infortunati.

In casa Rufina c’è consapevolezza delle difficoltà che la squadra di Diotaiuti incontrerà in questo finale di stagione. Dopo l’Affrico sarà la volta dell’Antella e poi il derby a Dicomano per chiudere la stagione in casa contro la Rignanese. Anche per la capolista la sfida rappresenta una tappa fondamentale che dovrà garantire il massimo risultato. Nella Rufina non ci sarà Tanini squalificato ma rientra Mazzoni. All’andata prevalse l’Affrico per 2-0 (Castellani e Pecorai). Infine, arbitra Biagini di Lucca, coadiuvato da Lazzareschi di Lucca e da Reali di Siena.

G. Pul.