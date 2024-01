Affrico, la protesta dei genitori. La sezione basket in subbuglio

Firenze, 28 gennaio 2024 – Un senso di malessere sfociato ieri in un sit-in di un centinaio di genitori davanti alla sede dell’Affrico, a Campo di Marte. Qual è il motivo della protesta, peraltro civile e pacifica? Possiamo riassumerlo: l’avvicendamento da parte della dirigenza del responsabile della sezione basket Filippo Toccafondi, un dipendente dell’associazione sportiva, col medico Massimo Gianfortuna, e la cessazione del rapporto di collaborazione con Carlo Fontanelli, allenatore di una squadra giovanile, e Giulia Ghirimbelli, istruttrice di minibasket.

La protesta davanti all’Affrico

“Da quel momento – è scritto in un comunicato – si apre una vera e propria guerra tra la dirigenza e la sezione basket". I genitori non ci stanno, chiedono di trovare una soluzione condivisa, viene convocata un’assemblea dei soci, in orario a loro dire insolito "di mattina, quando molti non possono partecipare per impegni di lavoro", e poi incontrano anche il direttore generale Luca Giotti, ma anche questo produce la fumata nera. Si arriva così al sit-in di ieri.

Al quale replica Valeria Pisacchi, da due anni presidente della polisportiva che oltre al basket comprende tennis, nuoto, calcio (anche femminile) e bocce: "Le decisioni prese, condivise dal Consiglio, traggono un primo spunto da motivi di bilancio visto che ci siamo trovati costretti a ridurre il budget, e poi credo che rientri nei nostri compiti anche quello di avvicendare i tecnici, vista la professionalità indiscussa di chi è subentrato o rimasto. E se la paura dei genitori è che si voglia smantellare la sezione garantisco loro che nostra intenzione è invece quella di continuare a fare dell’Affrico – anche nel basket – una polisportiva di assoluta eccellenza".