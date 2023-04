Affrico-Antella per la vittoria finale Grassina, ultime speranze con Luco

Oggi ultima di campionato. C’è da proclamare il vincitore del girone B e stabilire l’ultimo posto play off e la griglia dei play out. La capolista Antella avanti di un punto sulla Rufina e due sul Lanciotto, tre squadre in odore di promozione. Nel fondo classifica il Quarrata è già retrocesso per gli otto punti della forbice dalla Rignanese che per evitare i play out deve pareggiare. Il Dicomano ultimo per non retrocedere direttamente deve fare il miracolo. San Piero a Sieve e Calenzano sono agli spareggi play out cercano punti per il miglior piazzamento. Le gare delle 15,30. Affrico-Antella 99 (arbitro Burgassi di Firenze). L’ora della verità è arrivata. Sul campo dell’Affrico (nei play off) l’Antella si gioca la stagione. Audax Rufina-Rignanese (arbitro Giovanili di Arezzo). Sfida al cardiopalma per motivi diversi. Le squadre si presentano al completo. Lanciotto Campi-Athl. Calenzano (arbitro Boeddu di Prato). I campigiani che mirano a vincere il derby della "Piana", sperano nei risultati di Affrico e Rignanese. Grassina-Luco (arbitro Artini di Firenze). Al "Pazzagli" il Grassina spara le ultime cartucce per il posto play off. Il Luco se vince con due gol di scarto ai play off ci va lui. Montelupo-A.G. Dicomano (arbitro Corti di Prato). Ultima chance per il Dicomano: dovrà vincere e sperare. C.S. Lebowski-S. Piero a Sieve (arbitro Norci di Arezzo). Locali senza Frutti, ospiti al completo.

