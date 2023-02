La sezione bocce ha festeggiato i 100 anni dalla fondazione dell’Us Affrico, con una gara di tiro di precisione. Erano presenti i migliori bocciatori di Firenze e dintorni che si sono dati appuntamento sulle corsie della società del Campo di Marte per sfidarsi in una competizione appassionante fatta di sole bocciate. Ha prevalso con 31 punti Matteo Franci, ventiquattrenne cresciuto nella Sestese, attualmente punto di forza della Bocciofila di Pieve a Nievole che milita nel campionato di A2. Negli Juniores under 15 primo posto per Valeria Zerboni della Scandiccese, già medaglia di bronzo nel 2019 e d’argento nel 2021 in questa specialità ai campionati italiani di categoria.

Oltre ai vincitori il presidente di Federbocce Toscana Giancarlo Gosti ha premiato la società Affrico per la vittoria nel campionato di Seconda Categoria della scorsa stagione. Presenti il delegato provinciale Stefano Bartoloni ed i consiglieri regionali Federbocce Simone Mocarelli ed Enza Lombardi.