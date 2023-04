A Scandicci resta la speranza

GIANA ERMINIO

4

SCANDICCI

1

GIANA ERMINIO: Pirola, Mandelli (64’ Lamesta), Pinto (87’ Gaye), Fumagalli (78’ Piazza), Perna, Ballabio, Brioschi (64’ Colombara), Messaggi (68’ Fall), Caferri, Minotti, Previtali. All. Chiappella.

SCANDICCI: Timperanza, Frascadore (77’ Saccardi), Paparusso Sinisgallo, Ficini, Francalanci, Gianassi (72’ Gozzerini), Tacconi (77’ Di Blasio), Bartolozzi, Brega, Cecconi. All. Taccola.

Arbitro: Manzo di Torre Annunziata.

Marcatori: 47’ Fumagalli, 59’ Brega, 71’, 94 (r) Fall, 84’ Perna.

Note: ammoniti Pinto, Previtali, Tacconi. Angoli 5-2. Recupero 1+4.

Sconfitta pesante e bugiarda per lo Scandicci in terra lombarda. Primo tempo con i padroni di casa che spingono molto e vanno vicini al goal ma lo Scandicci risponde al 7’ con una bella occasione per Cecconi, ben parata da Pirola, difendendosi poi con ordine ed attenzione.

In avvio di ripresa il goal dello svantaggio scandiccese con una gran conclusione al volo da dentro l’area di Fumagalli. I "Blues" non si scompongono, ed al 59’ dopo una bell’azione corale, su traversone di Cecconi, è Brega che infila di testa in rete il goal del pari, il suo ottavo sigillo stagionale. Prevedibile e serrata la risposta della Giana Erminio che va in vantaggio col capocannoniere del campionato Fall, sugli sviluppi di un calcio d’angolo contestato dallo Scandicci. Passano solo cinque minuti e Pirola salva con il corpo su conclusione di Cecconi, negando il pari allo Scandicci.

Lo Scandicci, nel tentativo di pareggiare, perde un po’ le misure in campo e subisce il terzo goal di Perna cui segue a pochi secondi dalla fine il goal su rigore, molto dubbio, del definitivo poker. Sconfitta da superare al più presto, giovedì arriva il Carpi, cui sottrarre punti fondamentali per ridurre la forbice play out.

Alberto Fiorini