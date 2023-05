A Calenzano allievi in gara nella Coppa Lavoratori

Disputata per la prima volta nel 1948 si corre oggi lunedì Primo Maggio a Calenzano la 75ª Coppa dei Lavoratori per allievi su di un percorso che si snoda interamente sulle strade del Comune calenzanese. In apertura previsti 5 giri pianeggianti di km 5,400 per complessivi 27 chilometri, quindi 5 giri di km 7,400 con la salita di via del Colle. In tutto saranno 66 chilometri e mezzo con partenza alle 9,30 dalla zona di via Puccini. Sono 82 di 15 società, gli allievi iscritti, ad iniziare dalla squadra di casa Fosco Bessi, organizzatrice della gara.