74^ Coppa Sei Martiri-Memorial Gino Bartali, domenica 16 luglio a Firenze

Organizzata dall’Aquila Ponte a Ema, si svolgerà in questa località domenica 16 luglio, la 74^ Coppa Sei Martiri-Memorial Gino Bartali riservata agli allievi. Per i fiorentini in gara, la prova sarà valevole anche come Campionato Provinciale. Una classica di prestigio lunga 72 chilometri con ritrovo presso il Circolo Unione di via Chiantigiana e con partenza ufficiale alle ore 10 dal Viale Europa in direzione Bagno a Ripoli, Candeli.

Prevista la salita di Carbonile dai due versanti con arrivo su via Chiantigiana poco prima delle ore 12.