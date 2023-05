Il 7 maggio torna la Guarda Firenze

Firenze, 3 maggio 2023 – Grande attesa per il ritorno – è l'edizione numero 49 - della Guarda Firenze, la seconda corsa più antica della città organizzata da Firenze Marathon con la collaborazione di Atletica Firenze Marathon: la partenza sarà il 7 maggio alle ore 9.30 da piazza Duomo, dove sarà anche l'arrivo.

Sono previsti due percorsi: la prova di 10 km circa e la 'family run' di circa 3 km. Come spiegato nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Vecchio sono stati previsti 200 premi a sorteggio per tutti gli arrivati della 10 km ludico-motoria: tutti i partecipanti riceveranno una t-shirt ufficiale Joma Guarda Firenze.

Saranno premiate anche le prime cinque scuole che presenteranno alla partenza un minimo di 30 partecipanti con un riconoscimento finalizzato all'acquisto di materiale didattico-sportivo. "Questo appuntamento è ormai una tradizione della nostra città - ha dichiarato l'assessore allo sport Cosimo Guccione -. Tra gli aspetti particolarmente belli di questa corsa c'è l'aver coinvolto i bambini delle scuole primarie. Una scelta intelligente per invogliare non solo i più giovani a fare sport ma pure le scuole a promuovere l'attività sportiva. E far fare attività fin da piccoli è uno degli obiettivi dell'amministrazione comunale con il progetto 'Sport nelle scuole'.

Domenica sarà una data importante non solo per il podismo ma pure per l'atletica su pista. Al Ridolfi ci sarà 'Florence Sprint Festival Relays': l’Italia schiererà sei staffette: 4x100 uomini A e B, 4x100 donne A e B, 4x100 uomini U20 e 4x100 donne U18. Per gli uomini, tra cui i campioni olimpici Filippo Tortu, Fausto Desalu e Lorenzo Patta, sarà la prima delle tre occasioni per ottenere il tempo utile alla qualificazione ai Mondiali di Budapest di questa estate".

Niccolò Gramigni