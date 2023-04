30° Torneo ‘Città di Scandicci’ Gli esordienti pronti a sfidarsi Le finali saranno il 14 giugno

La categoria Esordienti anno 2011 ha dato il calcio d’inizio al 30° Torneo ‘Città di Scandicci’ con 16 squadre presenti al Memorial Labardi. Le gare si svolgeranno ogni lunedì e mercoledì allo stadio Bartolozzi di Scandicci. Queste le squadre presenti: Isolotto, Sorms San Mauro, Scandicci, Poggibonsese, (girone A); Sestese, Empoli Giovani, Lastrigiana e Grassina Belmonte (girone B); Cattolica Virtus, Affrico, Lanciotto e Casellina (girone C); Tau Calcio, Prato, Settignanese e Audace Legnaia (girone D). Le finali sono in programma il 14 giugno. Per la categoria Pulcini 2012 ci si sfiderà per il Memorial Bondi.

F. Que.