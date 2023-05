Spettacolo nel cielo di Firenze: dopo l’acquazzone spunta l’arcobaleno

Firenze, 12 maggio 2023 - Spettacolo nel cielo di Firenze. Dopo la pioggia, la grandine e l’acquazzone, il maltempo ha ceduto il posto ad un arcobaleno che ha incantato i passanti.

In tanti, in piazza della Repubblica come in piazza della Signoria e piazza Duomo, hanno tirato fuori gli smartphone per immortalare quello che stava avvenendo.

Fiorentini e turisti si sono ritrovati tutti col naso all’insù per ammirare l’arcobaleno che sembrava partire da dietro la Torre D’Arnolfo. Incantati, hanno immortalato in centinaia di foto il magico momento. Come per magia, l’arco colorato sembrava avvolgere tutto il centro storico. Erano circa le 20 quando Firenze ha regalato questo spettacolo che ha incantato i passanti, ed è durato per svariati minuti.

