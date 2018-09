Firenze, 28 settembre 2018 - Quando sono saliti sul palco le aspettative non erano poi così alte. Un trio tenuto in fondo come ultima apparizione prima di dichiarare chiuse le audizioni di X Factor e passare ai bootcamp, penultimo passo prima degli show in diretta (prima dei quali ci saranno anche le home visit). Quando hanno annunciato che avrebbero eseguito una cover di "Get busy" di Sean Paul, poi, le facce del pubblico parlavano chiaro.

I BowLand, però, non hanno solo spaccato. Di più: in due minuti di esibizione hanno già vinto, in un certo senso, perché non capita spesso di raccogliere un consenso unanime. Della giuria, del pubblico live, dei social (su Twitter è un diluvio entusiasta di complimenti). In Toscana, però, il nome BowLand era già noto fra gli appassionati. Nel 2017 avevano anche vinto il concorso della Regione "Toscana100 Band".

Trio iraniano, quello composto da Lei Low, Pejman e Saeed, due ragazzi e una ragazza che si conoscono da giovani a Teheran e si spostano a Firenze per continuare i loro studi. E nel 2015 nasce il progetto musicale BowLand, nel campo di nicchia del trip-hop, anche se declinato in maniera un po' particolare (e molto affascinante). Come funziona? Semplice (a parole): atmosfere oniriche, eteree come la voce di Lei Low, elettronica e "rumori" vocali e strumentali, sensualità non ostentata ma che nasce dalle sequenze musicali e ti entra nel cervello. E la musica si unisce anche alla grafica, in quella che diventa una performance a tutto tondo nel paese immaginario di BowLand.

Siamo ancora nel trip in cui ci hanno spediti i BowLand. #XF12 https://t.co/YP1ROFqea1 — X FACTOR (@XFactor_Italia) 28 settembre 2018

Dopo aver ipnotizzato per due minuti la platea, la giuria non ha esitato a dare quattro sì: colpiti e affondati Manuel Agnelli, Asia Argento e Fedez, perfino Mara Maionchi - che per storia ed età forse è la più lontana da quelle sonorità - ha approvato senza esitazioni.