Firenze, 29 settembre 2018 - Sergio Castellitto sta girando una fiction a Firenze sulle botteghe della città. La fiction si chiamerà 'Pezzi unici' e andrà in omnda su Raiuno il prossimo anno. "Stiamo girando a Firenze e abbiamo quasi finito", ha detto l'attore, oggi a Firenze in occasione della sua presenza al Wired Nex Fest in corso a Palazzo Vecchio.

Castellitto ha parlato del film "Ricchi di fantasia", uscito in questi giorni: "Ci siamo molto divertiti a farlo io e Sabrina Ferilli: abbiamo fatto questo viaggio divertente fra l'altro in una regione meravigliosa come la Puglia. Il film è una commedia, quasi una farsa, però come le migliori commedie e le migliori farse racconta in maniera allegra e comica temi anche seri".