Firenze, 28 giugno 2019 – Il rocker fiorentino Piero Pelù convola a nozze. Il cantante e leader dei Litfiba a 57 anni, per la prima volta, è pronto ad andare all’altare: la sua ‘regina di cuori’ è la 45enne foggiana Gianna Fratta, pianista e direttrice d’orchestra. L’atto di pubblicazione del matrimonio è comparso sull’albo pretorio del Comune di Foggia: è il numero 55 del 27 giugno. Non ci sono dettagli del giorno del fatidico sì anche se avverrà entro la fine dell’anno, molto probabilmente a Firenze.

I promessi sposi stasera si esibiranno insieme, in una prima assoluta, alla cerimonia di premiazione dell’Argos Hippium nel parco archeologico di Siponto, frazione di Manfredonia. I due, che in questi giorni si trovano in Puglia, tra Foggia e il Gargano, stanno insieme da tre anni. A farli conoscere è stato un amico comune ma galeotta è stata anche la passione per la musica. Lei, infatti, laureata in discipline musicali e giurisprudenza, è direttrice d’orchestra dal 1998. E' stata la prima donna a dirigere i Berliner e prima donna a dirigere un concerto di Natale in Senato.

Fino a oggi, nessuna donna era riuscita a mettere l’anello al dito di Pelù: rocker dall’anima ribelle, vero e proprio spirito libero, non si è mai sposato. Dalla prima relazione con la compagna storica Rosella, Pelù ha avuto due figlie, Greta (che di recente lo ha fatto diventare nonno) e Linda. Dalla seconda relazione con Antonella Bundu (candidata sindaca alle ultime amministrative di Firenze per una coalizione formata da Firenze città aperta, Rifondazione comunista, Possibile, Sinistra italiana e Mdp, e attualmente consigliera comunale), invece, il cantautore, nel 2004, ha avuto Zoe.