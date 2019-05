Firenze, 2 maggio 2019 - Sfilata di esponenti del mondo della politica e dell'economia per l'inaugurazione dell'82esima edizione del Maggio Musicale fiorentino in programma oggi, 2 maggio, per l'opera Lear di Aribert Reimann, diretta da Fabio Luisi e con la regia di Calixto Bieito.

Tra gli ospiti della serata inaugurale molti partecipanti del convegno The State of the Union tra cui Cecilia Malmström della Commissione Europea, Ana Paula Zacarias, segretario di Stato portoghese per gli affari europei, Hans-Gert Pöttering ex presidente dell'Europarlamento e Marietje Schaake, membro del Parlarmento Europeo.

Tra i rappresentanti istituzionali il sindaco di Firenze, Dario Nardella, la vicepresidente della Regione Toscana, Monica Barni, e il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani. Sono inoltre attesi, tra gli altri, l'architetto Mario Botta, il soprintendente del polo museale Stefano Casciu, il presidente della Corte d'Appello Margherita Cassano, il console degli Stati Uniti Benjamin Wohlauer, il console cinese Wang Wengang e il soprintendente ai beni archeologici, belle arti e paesaggio Andrea Pessina.

Il taglio del nastro del Festival, che andrà avanti fino alla fine di giugno con oltre 120 eventi, in realtà è cominciato stamani, in una giornata particolare per la ricorrenza dei 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci. La giornata è partita alle 11 con un incontro con lo scrittore Claudio Magris nell'aula magna dell'Università di Firenze ed è proseguita con un concerto degli Ottoni del Maggio Musicale Fiorentino (VIDEO) alla Loggia dei Lanzi.

Alla Fondazione Zeffirelli è stata presentata una nuova commissione del Teatro dal titolo 'Leonardesca. Aforismi per voci di bambini e pianoforte' (VIDEO) su testi di Leonardo da Vinci di Luca Logi, protagonista il Coro delle voci bianche del Maggio, mentre in piazza Vittorio Gui il concerto con centinaia di ottoni e percussioni intitolato 'Leonardo machine' di Giorgio Battistelli (VIDEO).

Il foyer di galleria ospiterà poi la mostra fotografica Luoghi e volti shakespeariani in Toscana.

