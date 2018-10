Firenze, 16 ottobre 2018 - E' stata presentata questo pomeriggio a Firenze la fiction Rai-Indiana production, 'Pezzi unici', diretta da Cinzia Th Torrini. Del cast fanno parte: Sergio Castellitto, Irene Ferri, Marco Cocci, con la partecipazione di Giorgio Panariello e quella amichevole di Loretta Goggi. La storia è incentrata su una bottega artigiana dove cinque ragazzi di una casa famiglia assolvono un programma di riabilitazione sociale con un maestro burbero e poco desideroso di assumere quel ruolo. Il loro avvicinamento forzato diventerà pian piano una formazione reciproca ma presto turbata dai sospetti intorno alla misteriosa morte dell'unico figlio del loro maestro. La fiction e' stata girata fra Firenze e Prato per una lavorazione complessiva di sette settimane di riprese.

"Ringrazio Firenze e Prato e tutte le istituzioni che ci hanno aiutato e sostenuto per divulgare un tema sullo schermo al quale tengo molto che è quello degli artigianati artistici - ha spiegato la regista Cinzia Th Torrini- E'una storia che ha al suo interno diversi generi. I pezzi unici sono non solo i pezzi unici che gli artisti creano con le loro opere ma anche i cinque ragazzi protagonisti della storia che vivono nella bottega artigiana e dove saranno al centro delle vicende della storia che ho voluto girare".

"Affronto un tema, quella della difficoltà del mondo dell'artigianato, a cui tengo moltissimo - ha puntualizzato la regista - Ecco perché ho voluto affrontare la sfida di raccontare il piacere del mondo dell'artigiano". Star assoluta di 'Pezzi unici' e' 'Sergio Castellito che nel film interpreta il ruolo dell'artigiano Vanni Bandinelli. "Un attore ama molto i personaggi contraddittori -ha sottolineato Sergio Castellitto - Quello che interpreto in questa storia lo e' perche' ha perso un figlio che lo ha portato a cambiare carattere ed atteggiamento nel suo rapporto con la vita. Per me e' una sorta di Geppetto incazzato che non tira fuori un Pinocchio dal legno ma ne tira fuori cinque. La storia di questa fiction è molto bella perch è ci sono molti rapporti umani, i legami fra padri, madri e figli, anche intrecci famigliari mancati".