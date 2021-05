Firenze, 24 maggio 2021 - "È iniziato il toto nomi delle città italiane per ospitare l'Eurovision del 2022. È chiaro che la città più bella, funzionale e artistica per ospitare un evento internazionale è Firenze. E (zitti e buoni) ci proveremo concretamente". Lo afferma su Facebook il sindaco di Firenze, Dario Nardella. Nei giorni scorsi era stato il presidente del Consiglio regionale, Mazzeo, ad auspicare di ospitare l'Eurovision in Toscana.

