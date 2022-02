Firenze, 5 febbraio 2022 – E' diventata una star Drusilla Foer, la nobildonna toscana che sta spopolando sul web e non solo, sopratutto da quando, con intelligenza, fascino ed eleganza, è salita sul palco dell'Ariston nella terza serata del Festival di Sanremo. Drusilla è l'alter ego di Gianluca Gori, attore e cantante nato a Firenze nel 1967.

Nella nostra città ha studiato, all'Istituto d'Arte, per poi cominciare la sua carriera artistica nel 2000. Di Gigo, come lo chiamano gli amici, stanno spuntando foto risalenti a diversi anni fa. Come queste, che risalgono agli anni 1986 e 1987, quando Gianluca si trovava al carnevale di Venezia. Nonostante abbia il volto coperto dalla maschera, è possibile distinguerlo dagli altri perché è il più alto (185 centimetri) in entrambe le fotografie. Eccolo qui con gli amici.

La carriera a di Drusilla Foer

Gori è un attore che ha lavorato in teatro e in televisione, ma anche al cinema. A Sanremo era già stato, in veste di corista. Ha iniziato a interpretare il suo alter ego Drusilla su YouTube, per poi approdare nel 2012 in televisione con “The show must go on”, programma di Serena Dandini. Nello stesso anno, come Drusilla Foer recita nel film di Ferzan Ozpetek "Magnifica presenza". Ha partecipato al programma collaterale a X Factor, Strafactor, a “#Cr4 – La Repubblica della donne” di Piero Chiambretti ed è stata ospite al Maurizio Costanzo Show. Due gli spettacoli teatrali di cui è autrice e protagonista: 'Eleganzissima' e 'Venere Nemica'.