‘Soldi vs idee’, il libro che spiega come cambia il calcio fuori dal campo

Firenze, 26 aprile 2023 - S’intitola ‘Soldi vs idee. Come cambia il calcio fuori dal campo’, il libro di Michele Uva, responsabile dipartimento sostenibilità della Uefa, e Maria Luisa Colledani, che sul Sole 24 ore si occupa di anni di calcio sotto l’aspetto economico, presentato alla libreria Libraccio di Firenze. Proprio come il numero di giocatori in campo, il libro, come spiega Michele Uva è la “descrizione di undici temi, divisi in altrettanti capitoli, che ruotano intorno e sono parte integrante del calcio, ma vengono prima e dopo i 90 minuti”.

Ma davvero i soldi, come recita il titolo, vanno contro le idee? “Le idee aiutano lo sviluppo delle entrate, dei ricavi – spiega Uva - e nella realtà non c’è una vera e propria contrapposizione tra soldi e idee. C’è un’integrazione tra soldi e idee, in modo tale che i soldi diventino investimenti e le idee producano soldi, tenendo conto della passione dei tifosi e determinando un volano positivo per qualsiasi squadra”.

Perché i tifosi dovrebbero leggere questo volume? “Perché oramai la nuova terminologia va oltre i 90 minuti, che restano quelli che ci appassionano di più. Ci sono però argomenti che vengono prima e dopo i 90 minuti che stanno entrando nel gergo dei tifosi e dei giornalisti, bisogna dunque approfondirli per permettere di capire quello che avviene: parliamo di stadi, di nuovi modelli di gestione, di settore giovanile e di tanti argomenti che i tufosi dovrebbero conoscere”. Tra gli undici capitoli, oltre al tema della sostenibilità, quello dei giovani, del calcio femminile e della tecnologia applicata al calcio. “Il libro nasce da un’idea di Michele – spiega Maria Luisa Colledani – quella di cercare di spiegare cosa succede fuori dal campo, affinché i tifosi possano avere lo strumento per capire e accettare anche determinate decisioni. Faccio un esempio: l’Arsenal quando ha deciso di ricostruire lo stadio ha detto ai propri tifosi che per pensare a questa struttura per 10 anni non avrebbero investito nei giocatori, e i tifosi non si sono ribellati”.

“Abbiamo cercato di raccontare tutto quello è entrato nel mondo del calcio negli ultimi 10 anni rivolgendoci sia ai tifosi che ai club, non solo di serie A – spiega Uva - Il sistema del calcio di 20 o 30 anni fa è molto cambiato. Ora non si può prescindere dalla sostenibilità economica, ambientale, sociale, sportiva. Il nostro intento non era quello di trovare il ’colpevole’, lasciamo al lettore la possibilità di farsi la propria idea”. La nuova missione della nuova proprietà della Fiorentina ricalca bene uno dei temi principali del libro, quello della sostenibilità. “Il Viola Park, dove la Fiorentina ha due stadi, è un elemento di sostenibilità – ha detto il direttore generale della Fiorentina Joe Barone – basato su un’area sportiva e su un’area commerciale legata alla tifoseria. Il futuro della Fiorentina passa per lo sviluppo del settore giovanile per abbassare i costi. Questa è una parte importante del futuro della Fiorentina, che ha sempre avuto un settore giovanile di livello, e ora il lavoro si intensificherà col Viola Park”. “Chi legge questo libro e tra le righe capisce tanti perché – spiega Luca Lotti – Perché la squadra cambia la maglia ogni anno, perché ci sono tre divise, perché uno stadio e il centro sportivo è fondamentale in qualsiasi categoria. Dall’altra parte per un dirigente sportivo leggerlo è illuminante da tanti punti di vista, per comprendere le logiche del calcio. Creare e far giocare i giovani è importante per ogni squadra, piccola o grande che sia”. Il calcio resta lo sport più popolare del mondo grazie alla sua semplicità. Ma fuori dal terreno di gioco è diventato un business sempre più complesso, economicamente articolato, che non distribuisce solo emozioni, ma anche ricchezza: una ricchezza, però, difficile da gestire. Grazie a Michele Uva, uno dei più qualificati dirigenti sportivi europei, oggi alla Uefa, e a una giornalista specializzata come Maria Luisa Colledani, queste pagine spiegano senza tecnicismi la vertiginosa evoluzione del sistema calcio fuori dal campo: il giro d'affari sempre crescente e le regole finanziarie, l'importanza della programmazione sportiva, la frontiera degli stadi smart, opportunità e criticità dei grandi eventi, l'entrata prepotente dei criteri ESG, il ruolo sempre più ampio della tecnologia, la valorizzazione dei giovani. Ma non solo: in un mondo tradizionalmente maschile si sta facendo strada la realtà del calcio femminile, a cui gli autori dedicano ampio spazio. Anche se chi è più ricco sembra destinato inesorabilmente a vincere, nel calcio di oggi occorrono manager capaci di anticipare le tendenze, di equilibrio e di pianificazione. La parola chiave è sostenibilità, non solo economica ma anche sportiva, ambientale e sociale. Per una ricetta vincente le idee contano più dei soldi. Maurizio Costanzo