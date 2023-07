Firenze, ‘Site Dance’ propone Corrispondenze in prima nazionale

Firenze, 5 luglio 2023 – Prosegue la quarta edizione di Site Dance, rassegna di danza contemporanea itinerante in vari quartieri di Firenze. Si avvale della direzione artistica di Simona Bucci e Marika Errigo, con la produzione della Compagnia Simona Bucci/ Compagnia degli Istanti, ed è stata inaugurata il 13 giugno. La rassegna propone il 6 luglio alle ore 20 al Parco ex Scuderie Granducali la prima assoluta di Corrispondenze, a firma di Anna Balducci e Patrizia Menichelli, con la coreografia e l’interpretazione di Anna Balducci, e la messa in scena di Patrizia Menichelli. "C'è sempre qualcosa di assente che mi tormenta" dichiarava Camille Claudel, le cui opere nascevano da una urgenza vitale. Durante la ricerca preparatoria al lavoro le due autrici hanno "toccato" dei frammenti della sua vita di artista e di donna. Mettendo questi frammenti in corrispondenza tra di loro è emersa una Claudel lontana dai cliché della storia dell'arte che non la definiva una donna artista indipendente, ma la relegava al ruolo di "musa", "amante" o "allieva" di August Rodin. La corrispondenza immaginaria con il mondo dell’artista francese si è riverberata nelle diverse pratiche artistiche di Anna Balducci e Patrizia Menichelli.

“Da anni coltiviamo una vera passione per questa autrice da cui è sgorgato questo lavoro – affermano la Balducci e la Menichelli – . Le sue visioni sono una corrispondenza continua tra il mondo interiore, gli stati della mente e dell'anima, con la materia che lei plasmava. Avere Camille con noi è stata una fonte di ispirazione per indagare il sottile confine tra arte e follia, tra la passione che nutre e quella che arde, tra vita e morte.” Il lavoro è una sorta di viaggio visionario interpretato da una danzatrice di oggi che si interroga su quegli stessi quesiti esistenziali. Lo spettacolo è proposto nell’ambito di Dance4Gardens.

A seguire, alle 21.30, è la volta di Danzoteca, un progetto da 0 a 100 anni e oltre, con l’ideazione di Simona Bucci. Danzoteca è uno spazio e un tempo dove poter danzare da soli ma insieme agli altri. Liberi dal giudizio, soprattutto il proprio, senza schema, senza preconcetti e anche senza scarpe. In un elogio dell’ombra, muoversi solo per il piacere di farlo, rivolto a tutti senza limiti di età. “Ma cosa devo fare, allora? Danzare – rispose - Continuare a danzare finché ci sarà musica. Capisci quello che ti sto dicendo? Devi danzare. Danza senza mai fermarti. Non devi chiederti perché. Non devi pensare a cosa significa. ….” (da “Dance Dance Dance” di Murakami).

Venerdì 7 luglio alle ore 18 al Parco di Villa Vogel viene presentato Green Places di Margherita Landi e Agnese Lanza con la partecipazione di danzatori under 26 e la partecipazione attiva della cittadinanza, il progetto vincitore del bando “DIY-Do It Yourself lanciato dalla Compagnia Simona Bucci/Compagnia degli Istanti. Green Places si sviluppa a partire da un’esperienza immersiva in Realtà Virtuale (VR) sul contatto, la cura, e l’empatia per estendersi ad una riflessione sulla nostra relazione affettiva con la natura in cui si considera la natura al pari dell’uomo. Dopo l’esperienza con i VR prende vita una performance di giovani danzatori che, riprendendo i gesti svolti dal pubblico, ricollocano gli abbracci riportandoli alla natura circostante. Si genera così un rituale simbolico di abbraccio all’ambiente e di cura affettiva del verde. La replica del 2 settembre in calendario nel Parco Mediceo di Pratolino è realizzata nell’ambito di Dance4Gardens. La rassegna è realizzata nell’ambito dell’Estate Fiorentina 2023 con il contributo del Comune di Firenze, della Città Metropolitana di Firenze e Fondazione CR Firenze. A partire dal 2022 parte integrante del programma di Site Dance è divenuto il progetto Dance4Gardens, che moltiplica i territori coinvolti, espandendosi fuori dal perimetro fiorentino fino a toccare altri luoghi della Città metropolitana. Dance4Gardens, manifestazione nata nel 2018, vede come direttrici artistiche Simona Bucci, Marika Errigo e Maurizia Settembri. Maurizio Costanzo