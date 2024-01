Siena-Firenze, lavori per abbattimento alberi pericolanti sul raccordo: ecco quando

Firenze, 24 gennaio 2024 - Per consentire il completamento degli interventi di messa in sicurezza di alberi potenzialmente pericolanti lungo il raccordo autostradale Siena-Firenze, a Colle Val d'Elsa, saranno necessarie limitazioni provvisorie al transito esclusivamente in orario notturno per due notti a partire da mercoledì 24 gennaio. In particolare, riferisce Anas, dalle 21 alle 6 del giorno successivo sarà chiusa la carreggiata in direzione Siena nel tratto compreso tra gli svincoli di Colle Val d'Elsa Nord e Colle Val d'Elsa Sud. Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Colle Val d'Elsa Nord. Anas, società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione ''VAI'' di Anas, disponibile gratuitamente in ''App store'' e in ''Play store''. Il servizio clienti ''Pronto Anas'' è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

