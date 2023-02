Sesto Fiorentino: violenta rapina in una pelletteria. Agguato con coltelli

Carabinieri

Sesto Fiorentino (Firenze), 16 febbraio 2023 – Rapina ieri sera in una pelletteria di Sesto. Tutto è successo poco dopo le 22, in zona Tevere, quando quattro persone col volto coperto, di cui una armata di coltello, hanno atteso la chiusura di una pelletteria per aggredire due cittadini cinesi.

I malviventi si sono appropriati di due Rolex e di 1.800 euro, contenuti in un borsello. I quattro si sono poi allontanati a bordo di una autovettura condotta da altro complice.

Uno degli aggrediti è stato portato a Careggi con un occhio tumefatto. Le due povere vittime sono state minacciate con il coltello e scaraventate a terra. Sul posto i carabinieri della compagnia di Signa.