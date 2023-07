In auto un chilo di marijuana, a casa una serra per produrla ed essiccarla: in manette

San Casciano Val di Pesa (Firenze), 10 luglio 2023 – Ha realizzato un sistema molto efficiente per produrre marijuana a chilometro zero. Per questo, i carabinieri di San Casciano in Val di Pesa hanno arrestato in flagranza un 33enne, italiano, operaio agricolo, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente dopo averlo individuato durante un normale controllo stradale nel paese di Cerbaia dove abita. L'uomo era sulla sua vettura e aveva un atteggiamento sospetto che ha indotto i militari a fare una verifica scoprendo che nello zaino c'era un chilo di marijuana.

Quindi è stato deciso di fare una perquisizione domiciliare che ha permesso di trovare altri 1,6 chili della stessa sostanza, più 180 grammi di hashish, una dose di cocaina e tre serre dotate di sistemi di irrigazione e illuminazione con 62 piante di cui 16 in essiccazione e 24 in fase di fioritura. Inoltre c'erano semi di canapa, materiale per il confezionamento e la somma in contanti di 1.660 euro. Ora il 33enne si trova nel carcere di Sollicciano.