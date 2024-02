Scontro fra due auto a San Casciano: automobilista incastrato nell’auto

San Casciano in Val di Pesa (Firenze), 29 febbraio 2024 –Momenti di paura sulle strade di San Casciano in Val di Pesa, a causa di un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture. Il sinistro è avvenuto in via del Chianti. A causa dello scontro tra due auto, l’uomo che si trovava alla guida era rimasto bloccato all’interno del suo mezzo e non riusciva più ad uscire. I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di San Casciano in Val di Pesa, sono intervenuti alle ore 17, hanno rimosso la portiera che era rimasta bloccata, e così hanno potuto estrarre l’uomo dal mezzo. Il ferito è stato poi preso n carico dal personale sanitario del 118 che gli hanno prestato le prime cure sul posto.

