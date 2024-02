"Schiacciata alla fiorentina Challenge”: vince il Forno Pintucci

Firenze, 22 febbraio 2024 - Sfida all’ultimo assaggio per i 21, tra pasticcerie e forni, partecipanti alla sfida gastronomica sulla schiacciata alla fiorentina lanciata da “Food Challenge”, andata in scena alla Antica Pasticceria Sieni di via dell’Ariento. La giuria tecnica dopo una attenta valutazione e dopo i “tempi supplementari”, con tanto di secondo assaggio visto che ben tre concorrenti avevano riportato lo stesso punteggio, ha decretato la vittoria del Forno Pintucci, al secondo posto Forno Sartoni e al terzo Pasticceria Badiani. Badiani che si è aggiudicato anche il premio della giuria popolare. “E’ stata una scelta molto difficile - ha detto Angelo Mazzi, chef e vicepresidente della Venerabile Compagnia dei Cuochi che organizza l’evento - poiché la qualità dei prodotti era alta e questo fa piacere anche perché dimostra che la tradizione gastronomica locale resta sempre un punto di forza. Valorizzarla è uno dei motivi che ci hanno portato a organizzare questa iniziativa. Diamo appuntamento a tutti a marzo per le frittelle”. Ecco l’elenco completo dei partecipanti: Pasticceria Morandi via Senese; Forno Sartoni via dei Cerchi; Panificio Noferi via del Cesto, Figline Valdarno; Isis A. Vegni "Le Capezzine" Cortona (Ar); Forno a legna La Torre via S. Ermenegildo, Diacceto Pelago; Antico Forno di Verdiani V. via Chiantigiana, Ginestra F.na; Vecchio Forno via Guelfa; I' Chicco di grano via B. Buozzi, Campi Bisenzio; Forno Pintucci via Senese; Forno in piazza P.za G. Matteotti, Tavarnelle VP; Forno Pasticceria Renza via A. Gramsci, Sesto Fiorentino; Il Nuovo Forno via C. D'Angiò, Firenze; Pasticceria Ripa via della Ripa; Forno Canepa via dell'Ariento, Firenze; Pasticceria i 4 pasticci Borgo Sarchiani, San Casciano; Pasticceria Andrea/Ruggini Compiobbi - Pontassieve; Forno Macucci via IV Novembre, San Casciano VP; Forno Moderno Piazza Alberti; Pasticceria Le Delizie via del Ponte alle Mosse; Pasticceria La Federiga MG via Pisana; Gelateria Pasticceria Badiani viale dei Mille.

Della giuria tecnica fanno parte: Luciano Artusi (presidente), Ricciardo Artusi, Angelo Mazzi, Lino Amantini, Gabriella Mari, Giuseppe Da Prato, Gabriele Vannucci, Claudio Pistocchi. Il progetto “Food Challenge” è stato creato con il proposito di preservare e onorare le ricette che hanno definito la città per secoli contribuendo a costruire una tradizione fatta di pietanze tramandate per generazioni.