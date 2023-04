Santa Maria Novella, due fratelli accoltellati in stazione. Uno è grave

Firenze, 29 aprile 2023 - Accoltellati nei pressi della stazione. È quanto denunciato da due fratelli marocchini. Nella tarda serata di ieri i carabinieri del Nucleo radiomobile e della stazione di Firenze Santa Maria Novella sono intervenuti in piazza Stazione, nei pressi del Mc Donalds, dove due fratelli di 23 e 25 anni, di nazionalità marocchina, per cause in corso di accertamento, erano stati poco prima accoltellati da un terzo uomo. Secondo quanto ricostruito, quest'ultimo si sarebbe poi dato alla fuga a piedi facendo perdere le tracce. I motivi che hanno portato all'aggressione non sono ancora chiari.

I due malcapitati, soccorsi dai sanitari del 118 all’interno del fast food, sono stati trasportati e ricoverati al pronto soccorso dell’ospedale di Careggi. Uno dei due, avendo riportato una ferita al collo, è stato sottoposto a intervento chirurgico, con prognosi riservata, mentre l’altro, ferito alla schiena, non è in pericolo di vita. E’ in corso l’analisi dei filmati di videosorveglianza nonché ulteriori accertamenti finalizzati a ricostruire la dinamica di quanto avvenuto e rintracciare il responsabile.