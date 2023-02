Santa Croce, imbrattamuri in azione incastrato dai residenti

Firenze, 17 febbraio 2023 - Erano da poco passate le una e mezza di notte quando un ragazzo a viso scoperto ha tirato fuori il suo pennarello e ha lasciato il suo messaggio su una delle facciate dell'edificio. E' successo all'angolo tra via dei Bentaccordi e Borgo dei Greci, a due passi dalla Basilica di Santa Croce. L'episodio è stato però immortalato dalle telecamere di video sorveglianza di un residente che vive nella zona.

Le immagini sono chiare: nella notte tra martedì 7 febbraio e mercoledì 8, un ragazzo molto probabilmente mentre rientrava a casa, si è fermato davanti al palazzo e ha tirato fuori il suo pennarello verde. “Finché sento che c'è sintonia” si legge sulla scritta vergata nel cuore di Santa Croce. Non ne possono più gli abitanti che a cadenza mensile sono costretti a ripulire le pareti dei propri palazzi. “Bisogna ritrovare lo stesso colore per non dover rifare tutto, chiedere i permessi per i vincoli paesaggistici. Non si tratta solo di soldi ma di tempo anche” non usa mezzi termini Emanuele Corti Grazzi, uno dei residenti della strada. Proprio le sue telecamere hanno immortalato il writer all'opera. “Nonostante le varie promesse del sindaco Nardella – aggiunge – nella zona della movida non è cambiato nulla. Le favole che ci raccontano secondo le quali dove c'è luce non c'è degrado vengono puntualmente smentite da episodi di vandalismo e inciviltà”. A novembre, sempre allo stesso angolo tra Borgo dei Greci e via dei Bentaccordi, un uomo incappucciato ha cercato di forzare il portone di un'abitazione e non essendo riuscito ha buttato giù l'ingresso di un fondo adiacente portando via due biciclette.

“Siamo veramente stanchi – dice Corti Grazzi -. Che nessuno poi si meravigli della fuga dei residenti dal centro storico”.

Quello dei graffitari fuorilegge è una spina nel fianco di Firenze. Secondo gli ultimi dati diffusi, ogni giorno a Firenze vengono impiegate 18 ore di lavoro umano esclusivamente per pulire cestini e contenitori vandalizzati con l’ausilio di due automezzi per un totale di 3480 ore di lavoro all’anno e 250 barattoli di vernice per effettuare tre passaggi su ogni contenitore da ripristinare. In 10 anni di attività, la Fondazione Angeli del Bello è intervenuta su 450mila metri quadri di muri ripristinati, 4mila km di strade, utilizzando 55mila litri di vernice, 3.400 litri di solventi, 5mila di smalti, 2.500 pennelli e 1.200 metri di carta a vetro. Ogni anno vengono dedicate più di 14mila ore a Firenze ed al decoro cittadino, un impegno paragonabile ad un’azienda che interviene sul territorio con 17 addetti.