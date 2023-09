Firenze, grave lutto in San Niccolò. Il rione piange Barbara: “Era la bontà del nostro quartiere”

Firenze, 8 settembre 2023 - Si è spenta oggi Barbara, la "Barbara" di Simone Marilli, l'ortolano di San Niccolò. Nel 2020 le hanno diagnosticato un tumore che sembrava superato fino a quando, tre mesi fa, si è ripresentato. Tre mesi in cui Barbara, con a fianco il marito Simone, ha lottato giorno dopo giorno per rimanere attaccata alla vita che tanto amava. A dare notizia Simone: "Oggi 8 settembre ho perso l'amore della mia vita, Barbara". Parole che sono una freccia al cuore di chi Barbara l'ha conosciuta. 53 anni, solare e con un sorriso per tutti.

Un punto di riferimento per tutto il quartiere di San Niccolò che in lei trovava sempre una parola di conforto. Sono tanti i messaggi dei residenti del rione che si stanno stringendo attorno al marito Simone. Come quello di Sara che scrive: "Barbara ha visto nascere e crescere mia figlia: ci giocava, ci scherzava, ci parlava e stamattina quando ho dato a Maddy la terribile notizia è rimasta impietrita sul divano. Mio babbo continua a lavorare nel suo garage incredulo, mia mamma non smette di piangere, tutti noi siamo più tristi: perché Barbara era uno dei motivi belli del mio quartiere" si legge. Chi vorrà dare l'ultimo saluto a Barbara potrà farlo sabato alle 15 nella chiesa di San Niccolò.

Rossella Conte