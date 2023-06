San Lorenzo in festa, 350 fiorentini in piazza per l'ATT. Il ricavato andrà alle cure domiciliari oncologiche gratuite.

Firenze, 21 giugno 2023 - Grande serata di solidarietà ieri sera, 20 giugno, in piazza Madonna degli Aldobrandini per la manifestazione "San Lorenzo in festa” organizzata dal centro commerciale San Lorenzo in collaborazione con Confesercenti città di Firenze e ATT-Associazione Tumori Toscana con l'obbiettivo di raccogliere fondi per le cure domiciliari oncologiche gratuite.

La cena, sold out da settimane con oltre 350 partecipanti, è stata gratuitamente offerta ed organizzata dai ristoranti del quartiere Stracotto, Cipolla Rossa, Antellesi con il contributo di Pasticceria Sieni e Antica Gelateria Fiorentina. L'intero ricavato sarà devoluto all'ATT. Alla serata hanno partecipato il governatore della Regione Eugenio Giani, gli assessori di Palazzo Vecchio Giovanni Bettarini, Sara Funaro, Benedetta Albanese e Andrea Giorgio, la vicepresidente e assessore all'Agricoltura della Regione Toscana Stefania Saccardi, il presidente ATT Giuseppe Spinelli, il presidente di Confesercenti città di Firenze Santino Cannamela e, per il centro commerciale naturale San Lorenzo, i rappresentanti Riccardo Bartoloni e Enrico Norcini.

La serata è stata condotta da Alessandro Masti con la partecipazione canora di Francesca Marazzi e Lorenzo Andreaggi.

