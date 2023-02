San Jacopino, faccia a faccia col ladro: la denuncia del comitato

Un pusher immortalato dai residenti

Firenze, 27 febbraio 2023 - Voleva rientrare in casa ma quando ha cercato di girare la chiave ha sentito un ostacolo. Qualcuno con un mobile dall'interno ha bloccato la porta. Una volta dentro, ha visto un uomo con il viso coperto da un cappuccio fuggire verso la corte esterna per poi darsela velocemente a gambe. Nel giro di pochi secondo l'uomo avrebbe fatto perdere le proprie tracce. E' quanto ha raccontato un residente della zona di San Jacopino al comitato Cittadini attivi San Jacopino. “Un episodio sconvolgente che sarebbe potuto finire molto peggio” sottolinea Simone Gianfaldoni, il presidente del comitato che aggiunge: “Proprio oggi abbiamo formalizzato un esposto che abbiamo inviato in Questura. Abbiamo bisogno di più controlli”.

Nel giro di una manciata di secondi il residente ha capito che qualcuno si era intrufolato all'interno del suo appartamento. La camera era a soqquadro con cassetti aperti, credenze rovesciate. “Ma sono riusciti a portare via poco, visto che è la seconda volta che riceve la visita dei malviventi. La vittima non ha nemmeno presentato denuncia”. L'episodio, segnala il comitato Cittadini attivi San Jacopino, risale a dieci giorni fa. La pazienza di chi vive in zona ha raggiunto i limiti storici. Perché se ai pusher che girano giorno e notte a caccia di clienti con cui fare l'affare si erano abituati così come al consumo di droga nel mezzo di strada, i residenti non avevano mai visto i ladri di rame in azione.

“Non ci era mai capitato di vedere persone che portassero via pezzi di tubi lungo la facciata. A questo in San Jacopino non eravamo mai arrivati” prosegue. Per non parlare dei raid continui ai danni delle auto che non si contano nemmeno più. Solo due settimane fa due vetture sono stata danneggiate in via Cimarosa. Mentre tre settimane fa altri quattro residenti si sono ritrovati con finestrini spaccati e specchietti divelti e vetri sparsi ovunque tra via Maragliano, via Benedetto Marcello, via Bellini e via Landini. La settimana scorsa poi, sempre il comitato Cittadini attivi San Jacopino ha segnalato altre tre auto spaccate in via Ponte all'Asse. "Ci sono abitanti che sono al terzo specchietto spaccato. Purtroppo il bilancio è solo parziale" dice Gianfaldoni. Per questo il comitato Cittadini attivi San Jacopino torna a chiedere con forza maggiori controlli delle forze dell'ordine. Non vogliamo tornare agli anni bui del quartiere, è stato fatto un grande lavoro in collaborazione con questura, carabinieri e amministrazione comunale”.