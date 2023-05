San Jacopino alza la voce: "La nostra piazza è viva e piena di turisti"

Firenze, 11 maggio 2023 – Piazza San Jacopino non ha niente a che vedere con il degrado, lo spaccio e gli episodi di vandalismo o micro criminalità di cui nell'ultimo periodo sono sempre più vittime le strade vicine. E' quanto sottolineano i commercianti della piazza. Il presidente del centro commerciale naturale di San Jacopino, Franco Ghezzi, alza la voce: “La maggior parte dei fatti di cronaca denunciati negli ultimi periodi, seppur deprecabili come le spaccate alle vetrine o dei finestrini, si sono verificati in luoghi lontani dalla piazza come ad esempio in zona Leopolda oppure in piazza Puccini od ancora in via Galliano. Ciò non significa che si vogliano sviare le problematiche, seppur esistenti, ma i cittadini e i commercianti chiedono a gran voce che si ritorni a parlare della piazza San Jacopino e delle strade limitrofe come di un luogo di grande aggregazione, di enorme vivacità e di legalità, di grande flusso turistico che vede gente transitare da ogni parte del mondo, anche grazie alla presenza di numerose strutture ricettive. Negli anni sono drasticamente diminuiti episodi di microcriminalità per la presenza delle forze dell’ordine che si ringraziano, unitamente alle istituzioni e per gli impianti di videosorveglianza sempre attivi. Pertanto – chiude Ghezzi - invitiamo tutti i cittadini a venire in piazza San Jacopino, a viverla, a godere della vivacità e della grande socialità in queste serate primaverili”.