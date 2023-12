San Firenze, l'Ex Tribunale apre le porte al meglio del made in Florence con Fragmenta

Firenze, 5 dicembre 2023 - Dopo otto anni, dalla Casa delle eccellenze di Milano Expo, l'artigianato artistico e tradizionale fiorentino e toscano ritorna a Firenze, nella Sala della Musica dell'ex Tribunale di San Firenze, con "Fragmenta - tra forma e materia", organizzata da CNA Firenze Metropolitana con il patrocinio del Comune di Firenze.

Tutti i giorni a ingresso libero, fino al 17 dicembre (escluso l’11 dicembre), dalle 10 alle 18, ventisei artigiani, eccellenze di vari settori, come oreficeria, ceramica, moda, design, oggettistica, liuteria, restauro, legatoria, fotografia, illustrazione, artigianato artistico, legno, profumi, maglieria, commesso fiorentino e cosmesi, esporranno e venderanno le proprie creazioni.

L'evento non solo permette di accedere a spazi pubblici di pregio normalmente non accessibili ma rappresenta anche un'iniziativa di rinascita del tessuto urbano, dando nuova vita al centro di Firenze attraverso l'esposizione delle opere di artigiani locali. L'obiettivo di Fragmenta è riportare al centro della scena gli artigiani che hanno reso celebre in tutto il mondo il made in Florence, offrendo ai visitatori l'opportunità di effettuare acquisti di alta gamma e pressoché unici in vista delle festività natalizie.

"Con Fragmenta vogliamo celebrare l'arte e la maestria dei nostri artigiani offrendo un'esperienza unica ai visitatori. Questo temporary mall è una testimonianza dell'incredibile creatività e dedizione che caratterizzano il nostro territorio. Un nuovo spazio dedicato all'espressione creativa e alla maestria artigianale, ma anche un centro eclettico che celebra la diversità delle competenze e delle creazioni locali. La richiesta per Palazzo Vecchio è quello di renderlo permanente, in questa o in altra sede, purché centrale" sottolinea Giacomo Cioni, presidente Cna Firenze.

“Inauguriamo anche quest’anno una mostra dal grande valore culturale e sociale che offre uno spazio espositivo di prim’ordine - aggiunge l’assessore al commercio e alle attività produttive Giovanni Bettarini - L’arte dei nostri artigiani è un richiamo internazionale e con questa esposizione si possono conoscere eccellenze nei settori chiave che hanno reso Firenze famosa nel mondo. Noi come amministrazione continuiamo a lavorare e ad appoggiare iniziative che valorizzano la grande ricchezza dell’artigianato made in Florence”.

"Questa è un'opportunità straordinaria per noi di mostrare al pubblico la bellezza e la qualità delle nostre creazioni artigianali" sottolinea una delle artigiane Chiara De Filippis. Lo stesso entusiasmo del suo collega Filippo Batacchi: "Siamo onorati di poter contribuire a rendere il centro di Firenze ancora più speciale attraverso le nostre opere".