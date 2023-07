Rubano un’auto a una coppia di 60enni, loro la ritrovano alle Cascine

Firenze, 6 luglio 2023 - Brutta sorpresa ieri mattina per una coppia di 60enni fiorentini che al risveglio non hanno più ritrovato la propria autovettura dove l'avevamo regolarmente parcheggiata. I due, marito e moglie, non si sono però dati per vinti: hanno cominciato a girare in lungo e largo la città alla ricerca del mezzo perduto, che gli era stato rubato nottetempo.

In tarda mattinata i coniugi hanno incrociato con grande stupore la loro vettura in marcia nei pressi del parco delle Cascine, con una sconosciuta al volante. I legittimi proprietari, secondo quanto ricostruito, si sarebbero messi davanti all’automobile, bloccando di fatto la marcia della persona che era al volante. Si tratta di una donna, che consapevole dei suoi torti, a quel punto è scesa dall’auto, abbandonandola di colpo, per darsi alla fuga. Ricevuto l'allarme al 112Nue, una volante è subito intervenuta sul posto, restituendo così il maltolto ai due coniugi. La Polizia di Stato ora sta è al lavoro nelle indagini, e sta cercando di risalire all’identità della persona che è fuggita e agli eventuali autori materiali del furto.