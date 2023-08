Rubano gioielli in un appartamento di Signa: arrestato 33enne

Firenze, 21 agosto 2023 - I carabinieri della stazione di San Piero a Ponti hanno arrestato un trentatreenne albanese, con l'accusa di furto aggravato in abitazione in concorso con persona allo stato ignota. I militari, la scorsa notte, in via Sodole a Signa, avevano notato la presenza di due persone a piedi, vestite di scuro, che guardavano all'interno delle abitazioni di quella strada: sono riusciti a bloccare uno dei due, mentre il secondo è riuscito a fuggire. L'uomo fermato è stato sorpreso dai militari dopo aver appena svaligiato un'abitazione in via Sodole.

Il proprietario, un italiano sessantaduenne, era appena rientrato in casa, quando ha visto la finestra al piano terra scassinata, gli arredi a soqquadro, ed ha subito chiamato il 112 ma la pattuglia aveva già fermato l'uomo, con il volto coperto da passamontagna, abbigliamento scuro e guanti da lavoro, in possesso degli arnesi del mestiere e con in mano una federa di cuscino all'intero della quale erano custoditi i gioielli che aveva appena rubato insieme al complice.

I carabinieri hanno trovato, poco distante dal luogo del fatto, una vettura rubata ieri a Quarrata nel corso di un furto in abitazione in danno di una donna italiana sessantaquattrenne, con all'interno un flessibile e arnesi da scasso. Il mezzo è stato sequestrato in attesa di successivi accertamenti finalizzati ad accertare se si tratta del veicolo usato dai ladri. Il 33enne è stato così trattenuto nella camera di sicurezza della stazione dei carabinieri di Signa in attesa dell'udienza di convalida.