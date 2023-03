Ruba un’auto e dopo pochi metri va a sbattere: arrestato 24enne

Pattuglia dei Carabinieri (immagine di repertorio)

Massa Carrara, 16 marzo 2023 - Domenica notte a Marina di Carrara un 24enne si è intrufolato dentro un'auto Golf parcheggiata in via Vicinale Macchia e poi è partito di gran carriera utilizzando il duplicato delle chiavi che aveva trovato nell'abitacolo. La sua fuga, però, è durata solo qualche centinaio di metri perché l'uomo, in evidente stato di alterazione, ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere prima contro un muretto e poi contro un'altra autovettura regolarmente parcheggiata.



Durante la perquisizione, i militari dell'Arma gli hanno anche trovato addosso un portafoglio e un borsello di cui al momento non ha saputo giustificare il possesso, anche se poi, durante l'interrogatorio in udienza, ha dichiarato di averli rubati, non si sa quando, da altre autovetture. Terminato il processo, il giovane extracomunitario, è stato portato in carcere a Massa, tuttavia sono ancora in corso accertamenti per capire se prima del suo arresto abbia commesso altri furti in zona, visto che ha candidamente ammesso davanti al giudice di essere un ladro seriale. Il cittadino extracomunitario di 24 anni, con una sfilza di precedenti giudiziari alle spalle, ha patteggiato una condanna a sedici mesi di reclusione e trecento euro di multa davanti al giudice del tribunale di Massa Carrara.





