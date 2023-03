Rovezzano contro l'abbandono di rifiuti: subito una petizione

Una immagine dei rifiuti abbandonati scattata degli abitanti

Firenze, 27 marzo 2023 - “Chiediamo che l'amministrazione comunali e le autorità competenti facciano tutto quello che è nelle proprie possibilità per fermare l'abbandono indiscriminato di rifiuti a Rovezzano”. Con questo obiettivo un abitante, Luca Tramontana, ha lanciato una petizione diretta al sindaco Dario Nardella e all'assessore all'ambiente Andrea Giorgio, che nel giro di poche ore ha raggiunto quasi 50 firme.

“Il tratto di Via Rocca Tedalda che va dal distributore Beyfin all'intersezione con lo Stradone di Rovezzano è oggetto ormai da anni di un costante fenomeno di abbandono di rifiuti ingombranti, tra cui materassi, arredi, infissi, parti di ciclomotori, elettrodomestici, scarti edilizi” scrive. Per chi vive, si tratta di un'area ad elevata densità abitativa, oltre che caratterizzata dalla presenza di un parco pubblico frequentato da famiglie con bambini piccoli. La questione è stata ripetutamente segnalata all'amministrazione comunale e di quartiere e quale soluzione di semplice attuazione, è stata suggerita l'installazione di telecamere amiche ed una maggiore presenza di pattuglie della polizia municipale al fine di contrastare il fenomeno. Ad oggi, nonostante le rassicurazioni ricevute, la situazione non è cambiata.

“È del tutto evidente - si legge - che la situazione sopra descritta sia critica sia in termini di degrado per il quartiere che per la pericolosità di tali rifiuti per l'ambiente e per l'incolumità delle persone. Il prezzo viene pagato dai cittadini che rispettano le regole e pagano la tassa sui rifiuti per poi dover assistere ad una situazione del genere nella più totale impunità dei trasgressori. La presente petizione intende sensibilizzare le autorità locali a risolvere il problema ed a ripristinare il decoro della zona nell'interesse dei residenti. Fermiamo l'abbandono dei rifiuti nel nostro quartiere!”.