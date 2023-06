Ritrovato l'anziano scomparso, riconosciuto da un autista

Firenze, 20 giugno 2023 - In poche ore, grazie alla collaborazione degli autisti e gli addetti alla stazione di Autolinee Toscane, i carabinieri di Panzano in Chianti, frazione del comune di Greve in Chianti, sono riusciti a trovare un anziano allontanatosi dalla famiglia nella giornata di domenica scorsa.

I militari avevano infatti diffuso, come prassi, la foto della persona scomparsa domenica mattina, e il capo operativo della rete extraurbana di Autolinee Toscane, Francesco Calamai, l'ha diffusa tra tutti gli operatori della zona. Un autista in servizio sulla linea Panzano-Firenze ha immediatamente riconosciuto la persona, consentendo ai carabinieri di avere l'informazione della sua destinazione, cioè

Firenze. Presso la stazione di Santa Caterina d'Alessandria, un addetto alla manovra ha poi dato l'informazione che la persona allontanatasi aveva chiesto informazioni, per poi uscire dalla stazione stessa. Sempre un altro addetto alla stazione ha poi, nel pomeriggio di domenica, riconosciuto la persona e si è intrattenuto con lei mentre avvertiva della sua presenza anche i carabinieri, che sono poi hanno riportato alla sua famiglia l'anziano. "Ringraziamo i nostri dipendenti per la collaborazione resa alle autorità, doverosa come sempre, e per il loro senso civico", commenta il presidente di Autolinee Toscane Gianni Bechelli.

Maurizio Costanzo